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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 11:47

المبعوث الاممي باتيلي: حجم الاضرار في ليبيا يفوق التصور

المبعوث الاممي باتيلي: حجم الاضرار في ليبيا يفوق التصور
وقال باتيلي عبر صفحته بموقع إكس يضرب الشعب الليبي أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة وأضاف اليوم أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب وتابع أحثُ جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة, مضيفا أن حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله.
 
وحسبما افاد موقع 24, يواصل ناجون من الفيضانات التي اجتاحت وسط مدينة درنة، عمليات البحث بين الركام وجبال الطين التي خلفتها المياه، للبحث عن آلاف المفقودين، في الوقت الذي طالب فيه البرلمان الليبي حكومة أسامة حماد بإعادة الوضع لما كان عليه، خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
 
ودمرت سيول ناجمة عن العاصفة دانيال سدوداً لتندفع المياه صوب مجرى نهر موسمي يقسم المدينة، وتجرف في طريقها مباني إلى البحر بداخلها عائلات نائمة.
وتباينت تقديرات أعداد القتلى المؤكدة التي قدمها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً، استنادا إلى حجم الأضرار.
 
وقال إن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء، بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.
رقم : 1081765
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