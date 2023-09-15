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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 12:17

"لم يتمكنوا من استيعاب الاستراتيجية العسكرية".. الغرب يلقي اللوم في فشله على كييف

"لم يتمكنوا من استيعاب الاستراتيجية العسكرية".. الغرب يلقي اللوم في فشله على كييف
جاء ذلك فيما نشرته "فاينانشال تايمز"، حيث أشار مقال إلى أن "بعض المسؤولين الأمريكيين اشتكوا بشكل خاص لوسائل الإعلام من أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على اتقان التكتيكات العسكرية الحديثة أثناء التدريب، والجمع بين المشاة الآلية والمدفعية والدفاع الجوي، ولم ترغب في المخاطرة".

إضافة إلى ذلك، ووفقا للمقال، يشعر "الناتو" بالقلق من أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم التقنيات القتالية السوفيتية بدلا من التقنيات الغربية، دون أن تتمكن من إتقان الاستراتيجية العسكرية الغربية بشكل كامل.

على الجانب الآخر، ذكرت الصحيفة أن الجانب الأوكراني أعرب بدوره عن استيائه من الغرب بشأن الانتقادات، مؤكدا أن الجيش الأمريكي لم يتعامل قط مع عدو قوي ومستعد مثل روسيا، فيما اشتكى أحد الجنود الأوكرانيين قائلا: "لو أنني فعلت ما علمتني إياه الجيوش الغربية، لكنت مت منذ وقت طويل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد تجاوزت 71 ألف شخص. وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المجالات.
 
رقم : 1081766
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