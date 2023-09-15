وزير النفط الإيراني: لا خطط لدينا لزيادة سعر البنزين

وفي تصريح متلفز اليوم الجمعة تحدث جواد اوجي عن زيادة استهلاك البنزين والذي سجل اليوم رقما قياسيا بلغ 137 مليون لتر، وقال: بالنظر إلى حركة المرور الكثيفة للغاية للمركبات في محاور البلاد الشمالية والشرقية، وخاصة في محافظات خراسان الرضوي و خراسان الشمالية وشمال البلاد حيث سجل استهلاك البنزين أرقاما قياسية جديدة.

وتابع وزير النفط: لقد توقعنا هذا الأمر ولم نستغرب لا في مسألة الإنتاج ولا في مسألة التخزين, وفيما يتعلق بإمدادات الوقود، ينشط زملاؤنا على مدار الساعة في جميع المواقع ويتم تنفيذ عمليات التزود بالوقود على النحو الأمثل.

وقال اوجي: إن "معظم حقول ومصافي النفط تقع في جنوب البلاد، ولهذا السبب، فإن إمداد مراكز الاستهلاك بالوقود، والتي تقع بشكل رئيسي في وسط وشمال شرق البلاد، يتم عن طريق ناقلات الوقود".

وعن قانون تعديل نمط استهلاك الطاقة ومهمة وزارة النفط في نقل الحد الأقصى من الطاقة عبر خطوط الأنابيب أو السكك الحديدية، قال اوجي: في الحكومات السابقة لم نقم ببناء خطوط جديدة للمنتجات النفطية، ومع بداية الحكومة الـ13، تم التخطيط لبناء خطوط أنابيب المنتجات النفطية من المصافي الواقعة في جنوب البلاد، موضحا ان مصافي البنزين الرئيسية تقع في محافظتي هرمزكان وخوزستان.

واضاف وزير النفط: بدأنا بتصميم الخطوط وإنشاء هذه الأنابيب لنقل المنتجات النفطية، ويبلغ طول هذه الأنابيب 1500 كيلومتر، وخلال العشرين يوما القادمة، سيتم تشغيل المرحلة الأولى بطول 460 كيلومترا من محافظة هرمزكان إلى جنوب محافظة كرمان باتجاه رفسنجان.

واوضح أوجي: بتدشين هذه المرحلة ونقل المنتجات النفطية عبرها سيتم تخفيض حوالي 2000 ناقلة وقود من هذا الأسطول على الطريق من هرمزكان إلى جنوب كرمان، وستزداد سرعة نقل المنتجات إلى نقاط الاستهلاك، ومن المقرر أن يكتمل استكمال خط الأنابيب هذا، الذي يمتد من جنوب كرمان إلى خراسان الرضوية، خلال العامين المقبلين.

وأكد: أن خط الأنابيب هذا الذي يبلغ طوله 460 كيلومتراً يسمى "تابش " وجرى تنفيذ هذا المشروع بكامله في الحكومة الـ13 وسيتم افتتاحه خلال العشرين يوماً القادمة.

يُشكل خط أنابيب تابش الإيراني الجديد طوق نجاة جديد لها، سواء لتلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية خاصة في المناطق الشرقية، أو لإزالة عقبات مواصلة تصدير الوقود إلى أفغانستان وبعض الدول الآسيوية.

وانشاء ايران لخط أنابيب تابش لربط مصافي النفط في جنوبها بالمناطق الشرقية والشمال شرقية، بطول يقترب من 1000 كيلومتر، وبقدرة نقل تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا من الوقود والمنتجات النفطية.

واعتبر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في تصريح سابق أن خط نابيب تابش يوفر تكلفة نقل ما يقرب من 800 إلى 1000 ناقلة وقود يوميًا.

وأشار إلى أن مشروع تابش يكتسب أهمية كبرى ليس فقط لتغذية محطات الكهرباء والصناعات بالمنطقة، لكن تصدير المنتجات النفطية للبلدان المحطية مثل أفغانستان وباكستان.