إصابات بقمع الإحتلال متظاهرين في الضفة وغزة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في نابلس، أفادت مصاد طبية بإصابة شاب بعيار مطاطي في وجهه و٢٣ حالة اختناق بالغاز خلال قمع قوات الإحتلال مسيرة رافضة للإستيطان في بلدة قريوت.

وفي قلقيلية، سجلت عدة إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الإحتلال على المدخل الشمالي لبلدة كفر قدوم.

وفي قطاع غزة، أصيب شاب بقنبلة غاز أطلقتها قوات الإحتلال تجاه متظاهرين شرق خان يونس جنوب القطاع.

وكان الشباب الثائر وجه دعوات للتظاهر في عدة مواقع شرق قطاع غزة، في حين أطلق الشبان المتظاهرون البالونات الحارقة، باتجاه المستوطنات بغلاف غزة.