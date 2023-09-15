مكتب السيد السيستاني: الأحد المقبل الأول من شهر ربيع الأول

وقال مكتب السيد السيستاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" يوم غد السبت هو المكمل لشهر صفر".

وأضاف أن" يوم الأحد الموافق (17 /9 /2023 م) هو الأول من شهر ربيع الأول لعام 1445هـ".