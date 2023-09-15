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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 19:12
مكتب السيد السيستاني: الأحد المقبل الأول من شهر ربيع الأول
وقال مكتب السيد السيستاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" يوم غد السبت هو المكمل لشهر صفر".
وأضاف أن" يوم الأحد الموافق (17 /9 /2023 م) هو الأول من شهر ربيع الأول لعام 1445هـ".
رقم :
1081822
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