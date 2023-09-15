طائرات الإحتلال تقصف موقعا لحماة الثغور شرق غزة

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت برج مراقبة لحماة الثغور شرقي الزيتون ما أدى إلى تدميره.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 12 مواطنا، أحدهم الصحفي أشرف أبو عمرة بجراح بين طفيفة ومتوسطة خلال اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتظاهر المئات من الشباب الثائر شرق خانيونس وغزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وأحرقوا إطارات السيارات ورددوا الهتافات المناصرة للأسرى والداعية لحماية المسجد الأقصى، في حين استهدفتهم قوات الإحتلال بالأعيرة وقنابل الغاز.