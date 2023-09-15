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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 20:22

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا
وأضاف غريفيث: "أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة". مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى ذلك بعد. وأوضح أن "مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا".
 
يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بمقتل 6000 شخص مع آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.
 
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي.
 
وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.
رقم : 1081831
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