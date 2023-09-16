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السبت 16 أيلول 2023 ساعة 07:20

أبو مرزوق يدعو لتثبيت وقف النار وإنهاء المظاهر المسلحة بعين الحلوة

أبو مرزوق يدعو لتثبيت وقف النار وإنهاء المظاهر المسلحة بعين الحلوة
ودعا أبو مرزوق خلال جولة على فعاليات مدينة صيدا إلى فتح المدارس والطرقات، وإنهاء المظاهر المسيئة لشعبنا، متمنيا أن نكون يدًا واحدة من أجل مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته في التحرير والعودة.

وجال وفد قيادي من حركة حماس برئاسة أبو مرزوق على فعاليات مدينة صيدا ونوابها وكذلك المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

والتقى وفد الحركة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، والنائب الدكتور عبد الرحمن البزري، والنائب السابقة بهية الحريري، ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود.
وضم وفد حماس رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، وممثل الحركة في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه، والمسؤول السياسي للحركة في صيدا أيمن شناعة.

وأثنى أبو مرزوق على دور الفعاليات والشخصيات الصيداوية ونواب المدينة في وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، مقدرًا جهد كل الإخوة والأشقاء في الهيئات والأحزاب اللبنانية والفلسطينية والأجهزة الأمنية وجهود دولة الرئيس نبيه بري.

وأكّد وفد حماس خلال جولته ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وعدم تكرار الاشتباكات، ومعالجة أسبابها وحماية مخيم عين الحلوة وكل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وشدد على استمرار الحركة في التنسيق والتواصل مع الأطراف الفلسطينية واللبنانية لحماية قرار وقف إطلاق النار والعمل على تسليم المتهمين للأجهزة الأمنية اللبنانية.

وقال أبو مرزوق: تحدثنا مع فعاليات مدينة صيدا ونوابها عن عمق العلاقة بين الأشقاء والأهل في صيدا والمخيم، والعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني وتحديداً في هذه البقعة الطيبة المباركة من لبنان، ونتفهم انزعاج بعض الأشقاء اللبنانيين من إطلاق النار في المخيم ونعتبر ذلك أمرًا مؤسفًا ومعيبًا بحق قضيتنا المباركة والعادلة.

وأكد أبو مرزوق أن حركة حماس ستعمل قصارى جهدها بالتنسيق مع القوى اللبنانية والفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتسليم المتهمين والمتورطين في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى القضاء اللبناني، وقال: هي مهمة صعبة لكن سنسعى مع المخلصين لإنجاز ذلك.

وختم وفد حماس جولته في مدينة صيدا بتفقد الأهالي والنازحين في مسجد الموصلي وبعض الأماكن التي استقبلت نازحي مخيم عين الحلوة.

وتسود حالة من الهدوء التام بعد سريان وقف إطلاق النار ابتداءً من الساعة السادسة مساء أمس الخميس، بعد سلسلة لقاءات أجراها وفد قيادة حركة حماس برئاسة أبو مرزوق، مع قيادات لبنانية وفلسطينية، وتوجت بلقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي التقى أيضًا قيادة حركة فتح قبل الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار الجديد.

كان أبو مرزوق زف نبأ وقف النار، شاكرا جهود الرئيس بري على توجيهاته بحقن الدم الفلسطيني، والعمل على عودة اللاجئين للمخيم.

وقتل 30 شخصا وأصيب أكثر من 200 في الاشتباكات التي اندلعت بين مسلحي حركة فتح ومجموعات إسلامية بعد تبادل اغتيالات في مخيم عين الحلوة.
 
رقم : 1081862
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