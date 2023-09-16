أحدث العناوين :
كنعاني: كيف توفّر بلجيكا المتشدقة بمكافحة الارهاب، منصّة لمتزعمة الارهاب؟
الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا
ليبيا: بدء التحقيقات بشأن انهيار سدّيْ درنة
عباس إبراهيم من الناقورة : لولا التضحيات لكنا مستعمرة
لقاء فلسطيني لبناني في صيدا للبحث بأوضاع مخيم عين الحلوة
فريق روسي يضم 50 متخصصا من وزارة الطوارئ يصل إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ
البرهان في زيارة رسمية إلى أوغندا
قمة مجموعة77+الصين في هافانا: دعوة إلى نظام اقتصادي جديد
‘‘الاعلامي الحكومي‘‘ يدين استهداف الاحتلال للموطنين والصحفيين شرق غزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
16 September 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
السبت 16 أيلول 2023 ساعة 08:29
مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس
وفي أعقاب ذلك انسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اقتحام استمر لعدة ساعات.
جدير ذكره أن قوات الاحتلال تزعم أن اقتحاماتها لبلدة بيتا تأتي للبحث عن منفذ عملية “حوارة” مؤخراً التي أدت لإصابة مستوطنين بجراح خطيرة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1081880
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
14 أيلول 2023
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
13 أيلول 2023
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أحدث العناوين
كنعاني: كيف توفّر بلجيكا المتشدقة بمكافحة الارهاب، منصّة لمتزعمة الارهاب؟
الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا
ليبيا: بدء التحقيقات بشأن انهيار سدّيْ درنة
عباس إبراهيم من الناقورة : لولا التضحيات لكنا مستعمرة
لقاء فلسطيني لبناني في صيدا للبحث بأوضاع مخيم عين الحلوة
فريق روسي يضم 50 متخصصا من وزارة الطوارئ يصل إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ
البرهان في زيارة رسمية إلى أوغندا
قمة مجموعة77+الصين في هافانا: دعوة إلى نظام اقتصادي جديد
‘‘الاعلامي الحكومي‘‘ يدين استهداف الاحتلال للموطنين والصحفيين شرق غزة
دمشق تطالب برفع التدابير القسرية المفروضة على الشعب السوري
مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس
مسؤول أوكراني: ننتظر وصول دبابات "أبرامز" قريبا
الوزير المرتضى: لبنان اعظم من كل هؤلاء واقوى من مكائدهم
مستشار الامن القومي الاميركي ” بايدن سيلتقي نتنياهو الاربعاء المقبل “
لبنان: بو حبيب إلى نيويورك للمشاركة بافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة
المغرب: عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.. والأمم المتحدة تنتظر طلب المساعدة
عاصفة دانيال في ليبيا.. مخاطر صحية وبيئية تحدق بالناجين في درنة
مؤتمر'المجاهدون في الغربة' الدولي ينهي أعماله في ايران
زعيم كوريا الشمالية يشيد بتكنولوجيا الطائرات الروسية.. وشويغو يعرض له منظومة الصواريخ
الأكثر قراءة
الكرملين: اتصالات بين بوتين وشي قبل نهاية العام
لبنان: حماس تدين إستهداف مراكز الجيش اللبناني وتعتبره عملًا مشبوهًا
بيربوك تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة
جيش لبنان يعزز مراكزه المنتشرة بمحيط مخيم 'عين الحلوة'
الموفد الفرنسي في بيروت اليوم
اللواء عباس إبراهيم: الاعتداء على الفلسطينيين هو الخدمة بعينها للمشاريع الإسرائيلية
لبنان: ميقاتي بحث مع عباس هاتفيًا التطورات في مخيم عين الحلوة
حزب الله يعرب عن تعاطفه العميق مع الشعب المغربي
مداهمات صهيونية بالضفة ومقاومون يستهدفون حاجزًا عسكريًا قرب جنين
صحفي إيرلندي: الغرب مضطر لإبداء الإعجاب بفعالية استراتيجية القتال الروسية
الشيخ يزبك: اللقاء الثلاثي بين قيادة حزب الله وقيادتي "حماس" و"الجهاد" هز العدو
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
شيخ الأزهر: جريمة حرق الكنائس تعادل حرق المصاحف في الإثم والعدوان
جلسة النزوح الحكوميّة.. نصاب لم يكتمل ولقاء تشاوري
نائب هولندي: روسيا انتصرت في النزاع مع الولايات المتحدة والناتو والدليل موجود
بوتين يؤجل حتى نهاية العام الحديث عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية
مصدر أمني لبناني: الوضع في مخيم عين الحلوة ينذر بتطور الأمور إلى ما هو أخطر
اشتباكات عين الحلوة مستمرة: قتيل و3 جرحى ورصاص القنص يطال الأوتوستراد الشرقي
السوداني يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المغرب
تحذير خطير للمغرب من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية
الأخبار الساخنة
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
الأكثر بحثًا
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات
إخترنا لکم
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !