الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيلول 2023 ساعة 09:17

‘‘الاعلامي الحكومي‘‘ يدين استهداف الاحتلال للموطنين والصحفيين شرق غزة

‘‘الاعلامي الحكومي‘‘ يدين استهداف الاحتلال للموطنين والصحفيين شرق غزة
أصيب 9 شبان بإصابات مختلفة، من بينهم الصحفي أشرف أبو عمرة، الذي أصيب بشكل مباشر في يده اليمنى، ويتلقى العلاج حاليا بمجمع ناصر الطبي.

وقال معروف: إن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الصحفيين رغم وجودهم في مكان يبعد عن تجمع الشبان المتظاهرين، ووضوح الشارات التمييزية التي تدل على كونهم صحفيين؛ في سلوك بات مألوفًا لدى جنود الاحتلال بعد الصحفيين بالنسبة لهم هدفا مشروعا، مثلما كان عليه الحال خلال العدوان على غزة أو اقتحام مدن الضفة.

ورأى أن حالة الصمت من المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم والموقف السلبي من المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، هي ما يشجع الاحتلال وجنوده وقادته على المضي بهذا الصلف والعنجهية، نظرًا لإدراكه أنه لن يسأل عن هذه الجرائم، ولكن هذا الواقع لن يمنعنا من مواصلة السعي لجعل المحتل يدفع ثمن هذه الجرائم.

وتمنى السلامة لكل المصابين والزميل أبو عمرة، وطالب المنظمات الأممية المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات، والضغط لتسريع ملف ملاحقة الاحتلال على جرائمه السابقة ضد الصحفيين، خاصة التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، كجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أو الشهداء الصحفيين خلال مسيرات العودة.ش
مصدر : وكالات
رقم : 1081884
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
14 أيلول 2023
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
13 أيلول 2023
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !