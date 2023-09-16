لقاء فلسطيني لبناني في صيدا للبحث بأوضاع مخيم عين الحلوة

وصدر عن اللقاء بيان جاء فيه:



١- دعم ورحب بمبادرة الرئيس نبيه بري



٢-ضرورة الحفاظ على الأجواء الإيجابية والإبتعاد عن الخطابات والمواقف التحريضية



٣- تعزيز العلاقة اللبنانية الفلسطينية



٤-وحدة الموقف لحماية الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة



٥-بقاء البوصلة نحو تحرير فلسطين



٦- دعم وتعزيز القوة الأمنية المستركة للقيام بدورها في المخيم



٧-العمل على عودة المخيم الى ما كان عليه قبل الإشتباكات



٨- الإقتتال العبثي يؤذي المخيم والجوار والمشروع المقاوم في المنطقة



٩- العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ مبادرة الرئيس بري.



من جهة ثانية، جال العيلاني في منطقة تعمير عين الحلوة، حيث التقى بالأهالي مطلعًا على معاناتهم والذين بعضهم تضررت منازلهم بفعل الإشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير.



وقال العيلاني "يجب أن يعلم الجميع أن منطقة التعمير هي منطقة لبنانية وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها".