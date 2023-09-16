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السبت 16 أيلول 2023 ساعة 09:57

عباس إبراهيم من الناقورة : لولا التضحيات لكنا مستعمرة

عباس إبراهيم من الناقورة : لولا التضحيات لكنا مستعمرة
وقال ابراهيم: “إنه لشرف لي أن أكون بينكم اليوم وفي هذه البلدة، وما أريد قوله إننا موجودون هنا بفضل وحدتنا ومحبتنا لبعضنا البعض، وهذا هو الأساس، وإلا لو استطاعوا تفكيكنا كما فكّكوا الشعب الفلسطيني، لكنا الآن مستعمرة للأسف. ولولا تضحيات الشباب الذين بذلوا الغالي والنفيس والشهداء الذين سقطوا على هذه التلال، لكنا الآن مستعمرة لا أعرف مصيرها”.

أضاف: “ما قمنا به كشعب لبناني ومقاومة وجنوبيين هو انجاز كبير. وأعتقد أن هذا هو السبب الأساسي الذي يحاربوننا من أجله. فعندما تكون ناجحا ومنتصرا بين أناس فاشلين ومهزومين في نفسيتهم، فكل ما يمكن أن يقوموا به هو أن يطعنوك في الظهر”.

ثم تحدث القنصل هاشم فرحب باللواء إبراهيم والحضور، وقال: “إنه لشرف كبير أن نستضيف اللواء إبراهيم الذي لا ينكر أحد الخدمات الجليلة التي قدمها للبنان في الداخل والخارج، ونحن في قنصلية سيراليون في لبنان نحفظ له جميله في تسهيل خطواتنا وقضايا الجالية السيراليونية من موقعه السابق كالمدير العام للأمن العام ، وهو أولى بالتكريم”.

أضاف: “إن الأعمال التي قام بها اللواء إبراهيم في جميع المناصب التي تولاها تستحق التكريم ، وهي أعمال مشرفة ولذلك نحن نتشرف بوجوده بيننا”.

وتحدث الاعلامي عواضة مرحبا باللواء إبراهيم والحضور في بلدته الناقورة، وقال: ” إن هذا اللقاء ما كان ليتم في الناقورة على مرمى حجر من العدو الإسرائيلي على الحدود، لولا الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة”.

وأضاف: “إن هذا الاستقرار ليس منّة من عدو غاشم ، بل هو نتيجة تضحيات دفعنا ثمنها غاليا شعبا وجيشا ومقاومة”.
 
رقم : 1081897
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