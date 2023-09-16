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السبت 16 أيلول 2023 ساعة 11:09

الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق

الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق
ونشرت الدفاع التركية بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.

ويشن الجيش التركي منذ نيسان/أبريل 2022 عملية “المخلب القفل” ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
رقم : 1081919
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