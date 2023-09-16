الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق

ونشرت الدفاع التركية بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.



ويشن الجيش التركي منذ نيسان/أبريل 2022 عملية “المخلب القفل” ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.