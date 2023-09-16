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السبت 16 أيلول 2023 ساعة 11:15

بريطانيا تصنف فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"

بريطانيا تصنف فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ الفوري، وسيجعل الانتماء إلى مجموعة فاغنر، أو دعمها في بريطانيا جريمة جنائية، مع عقوبة بالسجن قد تصل لمدة 14 عاما مع، أو دون غرامة.

وأصبحت فاغنر المنظمة الإرهابية رقم 79 المحظورة في المملكة المتحدة، عقب دخول قانون حظرها حيّز التنفيذ، بعد تقديمه للبرلمان أوائل سبتمبر/أيلول الجاري.

وحظيت مجموعة فاغنر بمكانة دولية متزايدة في السنوات الأخيرة، من خلال انتشارها في مناطق عدة بأفريقيا، وقتالها في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 18 شهرا.

وتأسست شركة فاغنر في 2014 على يد يفغيني بريغوجين، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة بروسيا في 23 أغسطس/آب 2023.
رقم : 1081922
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