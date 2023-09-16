هدوء في مخيم عين الحلوة وعودة النازحين الى منازلهم

لبنان (إسلام تايمز) - أرخى الهدوء بظلاله على مخيم عين الحلوة والمناطق المجاورة له بعد اتفاق وقف إطلاق النار،ما دفع عدداً من النازحين إلى العودة لمنازلهم التي هجروا منها قصراً بسبب الإشتباكات التي أسفرت في جولتها الثانية عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخص وإصابة 140 آخرين، وفق ما أعلنت وكالة الأونروا.