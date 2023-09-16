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السبت 16 أيلول 2023 ساعة 11:54
هدوء في مخيم عين الحلوة وعودة النازحين الى منازلهم
في غضون ذلك، كشف عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، الذي غادر لبنان فجراً،عن إجتماع تعقده اليوم لجنة المتابعة الخاصة لإستكمال تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار في المخيم.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1081928
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