الزعيم الكوري الشمالي يتعرّف على قاذفات استراتيجية روسية

وأطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كيم خلال مرافقته الى المطار على منظومة صواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفة "ميغ-31 إي" المقاتلة الحاملة لها.



وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو لجزء من جولة الزعيم الكوري الشمالي، اطلع خلالها على القاذفات الاستراتيجية "Tu-160"، و"Tu-95MS"، و"Tu-22M3".



وتشكّل هذه الطائرات المكون الجوي للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.



كذلك أطلع قائد سلاح الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي كوبيلاش الزعيم الكوري الشمالي، على خصائص حاملات الصواريخ الاستراتيجية ومميّزاتها وأسلحتها وقدراتها، فضلًا عن القدرات الجوية والفنية لقاذفات صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.



ووصل كيم إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في زيارة كانت الأولى منذ عام 2019.



وأجرى يوم الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.



وأمس الجمعة، زار مجمعات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في كومسومولسك على الآمور وشاهد عرضا لمقاتلة "سو-35".

