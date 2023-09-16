الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيلول 2023 ساعة 12:06

الزعيم الكوري الشمالي يتعرّف على قاذفات استراتيجية روسية

الزعيم الكوري الشمالي يتعرّف على قاذفات استراتيجية روسية
وأطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كيم خلال مرافقته الى المطار على منظومة صواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفة "ميغ-31 إي" المقاتلة الحاملة لها.

وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو لجزء من جولة الزعيم الكوري الشمالي، اطلع خلالها على القاذفات الاستراتيجية "Tu-160"، و"Tu-95MS"، و"Tu-22M3".

وتشكّل هذه الطائرات المكون الجوي للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

كذلك أطلع قائد سلاح الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي كوبيلاش الزعيم الكوري الشمالي، على خصائص حاملات الصواريخ الاستراتيجية ومميّزاتها وأسلحتها وقدراتها، فضلًا عن القدرات الجوية والفنية لقاذفات صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

ووصل كيم إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في زيارة كانت الأولى منذ عام 2019.

وأجرى يوم الأربعاء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وأمس الجمعة، زار مجمعات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في كومسومولسك على الآمور وشاهد عرضا لمقاتلة "سو-35".
 
رقم : 1081933
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
14 أيلول 2023
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘