الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 أيلول 2023 ساعة 13:24

روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين وكييف تطلب دبابات أمريكية

روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين وكييف تطلب دبابات أمريكية
المسيرات تتصدر الحرب في أوكرانيا وتفرض وضعا جديدا على المعدات العسكرية التقليدية، فالطائرات المسيرة استطاعت بثمنها البخس أن تتصيد أجواء المعارك وتخترق روسيا، الأمر الذي عجزت عنه الصواريخ والمقاتلات.

وفي آخر هجوم أوكراني، تم استهداف مقاطعتي تفير وكالوغا جنوبي غرب روسيا بطائرتين مسيرتين، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهما وأسقطتهما، كما تصدت لزورق مسير حاول استهداف سفنية الإنزال الصاروخية ساموم في البحر الأسود.

على الجانب الآخر، تواصل مسيرات لانسيت الروسية الإنتحارية استهداف وتدمير المعدات الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والرادارات على طول خط الجبهة في محور خيرسون، فيما تطور موسكو غواصات نووية جديدة ومسيرات تحت الماء.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو:"نعمل اليوم بنشاط على الغواصات النووية متعددة الأغراض والأنظمة الآلية والمركبات غير المأهولة تحت الماء، إن تحسين البحرية يسمح لنا بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد والإستجابة بشكل مناسب للتحديات والتهديدات الجديدة".

إلا أن المسيرات واحدها غير كافية لتنهي الحرب التي يتوقع أن تمتد لسنوات، ولذلك تواصل كييف طلب المزيد من الأسلحة والذخائر من الغرب.

وتوقع سكرتير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أن تحصل كييف قريبا على دبابات أبرامز الاميركية، وقال إن الولايات المتحدة لن تخذلهم، إلا أن مصدرا في البنتاغون أكد أن واشنطن لم تحسم بعد قرارها بشأن تسليم صواريخ أتاكمز بعيدة المدى إلى كييف، وذلك قبل انعقاد الجميعة العامة للأمم المتحدة وزيارة فلوديمير زيلينسكي المرتقبة للولايات المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1081950
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
14 أيلول 2023
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘