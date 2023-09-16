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السبت 16 أيلول 2023 ساعة 18:52

قتلى ودمار عشرات المنازل في صواعق رعدية وسيول باليمن

قتلى ودمار عشرات المنازل في صواعق رعدية وسيول باليمن
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الطبيب حمزة سعيد في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة قوله: "لقي ست نساء ورجل حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة".
 
وتطل محافظة الحديدة غربي اليمن على البحر الأحمر مما يجعلها عرضة للسيول والصواعق الرعدية.
 
كما نقلت وكالة "سبأ" عن مصادر محلية "مقتل أسرة من أربع نساء جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد في دير السليماني بمديرية اللحية".
 
وأشارت إلى "وفاة المواطن محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة وتم إسعافهم للمستشفى".
 
وفي مديرية حيس القريبة، تسببت السيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول محلي.
 
وأواخر الشهر الماضي، توفي أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، بصواعق رعدية، حيث تشهد عدد من محافظات اليمن أحوالا جوية سيئة.
 
هذا وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في آب، أن الصواعق الرعدية أودت بحياة أكثر من 40 شخصاً ونفوق المئات من الماشية في مختلف أنحاء اليمن، خلال شهر تموز 2023، حسبما ذكره الموقع الإخباري "اليمن الآن".
 
وحذرت المنظمة الدولية من إمكانية حدوث عواصف رعدية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أنه"مع استمرار موسم الأمطار في الخريف، هناك احتمال كبير لحدوث أنشطة البرق المستمرة، ما يمثل تهديداً خطيرا على الرعاة في معظم أنحاء البلاد".
رقم : 1081999
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