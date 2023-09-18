الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 06:46

رئيسي: سأبين الحقائق من منبر الامم المتحدة

رئيسي: سأبين الحقائق من منبر الامم المتحدة
وأضاف رئيسي قبيل التوجه الى نيويورك ليل الاحد الاثنين، أن التعامل مع دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية من أركان سياسة الجمهورية الاسلامية.

وأشار أن الجمهورية الاسلامية عضو بالامم المتحدة ولطالما كانت ولازالت تتوقع من المنظمة أن تلعب دورا حاسما بالتنمية العالمية والسلم والأمن الدوليين وإرساء العدالة.

وأضاف أن بلورة قرارات خالية من التمييز وانعدام العدالة، بعيدا عن تأثير القوة الكبرى أمر تتوقعه كافة الشعوب والحكومات من المنظمة.

وأعتبر رئيسي أن الجمعية العامة منصة مناسبة لتبيين رؤي ووجهات نظر الجمهورية الاسلامية، حيث ترنو ايران الى رؤية عالم خال من الفقر والاسلحة النووية والدمار الشامل وانعدام العدالة ووجود التمييز، وصيانة كرامة الانسان بغية الحد من الكوارث التي تهدد العالم، سواء كانت طبيعية او تلك التي ترتكب على يد القوى الكبرى والمتسلطة.

وأكد أنه سيبين مواقف ايران التي لاتصل أسماع العالم بسبب تعتيم الآلة الاعلامية للعدو، وأنه كممثل للجمهورية الاسلامية سيكون لسان حال الشعب في تبيين الحقائق للشعوب والحكومات.

رئيسي لفت الى أن من البرامج الاخرى في زيارته الى نيويورك، يتعلق بالعلاقات الثنائية، حيث يشكل حضور زعماء الدول ( باعمال الجمعية العامة) فرصة مواتية لعقد اللقاءات الثنائية، وأنه سيعقد اجتماعات مع رؤساء البلدان على قدر الفرصة المتاحة.

وأضاف سيتم عقد لقاءات مع وسائل الاعلام لشرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية والاجابة على استفسارات الصحفيين بمختلف المجالات، فضلا عن الاجتماع مع الساسة والمواطنين الايرانيين المقيمين في الخارج بهدف الوقوف على مشاكلهم والاستماع لوجهات نظرهم.

بالختام أعرب الرئيس الايراني عن تمنياته بأن تكون مهمته مؤثرة وأن يتمكن من شرح مواقف ايران ورؤى قائد الثورة الاسلامية التي لطالما سهلت المشاكل التي تواجه الحكومة والبلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1082229
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
18 أيلول 2023
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
18 أيلول 2023
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
16 أيلول 2023
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
14 أيلول 2023
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟