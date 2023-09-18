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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 06:48

ترامب: أوكرانيا تخسر أمام روسيا ويجب إنهاء الصراع بسرعة

ترامب: أوكرانيا تخسر أمام روسيا ويجب إنهاء الصراع بسرعة
وأوضح ترامب في حديث لشبكة NBC: "بما أن وسائل الإعلام لم تعد تنقل مجريات الحرب فهذا يعني أن ما يحصل ليس جيدا بالنسبة لأوكرانيا".

وأضاف: "وسائل الإعلام كاذبة. فعندما وصلت أوكرانيا لنقطة حرجة لم تعد تنقل مجريات الحرب، ولو بحثتم لن تجدوا الكثير من التقارير بهذا الصدد، وهذا يعني أن كييف تخسر".

وأضاف أن أوكرانيا لم تبدأ هجومها المضاد. فمنذ البداية اصطدمت بجدار منيع من الأسلحة والدفاعات الروسية، مؤكدا أنه شخصيا يؤيد إنهاء الصراع بسرعة.

وقد انطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

وأفاد المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني سيرغي ليششينكو، في وقت سابق، بأن القيادة العسكرية كانت تؤجل بدء الهجوم المضاد بسبب حقول الألغام الروسية وغياب الغطاء الجوي، لكن الدخول في هدنة الآن يعني "صراعا مؤجلا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 150 ألف قتيل وجريح منذ فبراير 2022، مع تزايد رفض الكثيرين الالتحاق بالتجنيد ودفع الرشاوى في شعب التجنيد ومحاولة الفرار.
مصدر : وكالات
رقم : 1082230
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