وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".