الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 08:19

الأسيران خلوف والفسفوس يواصلان إضرابهما لليوم الـ 47

الأسيران خلوف والفسفوس يواصلان إضرابهما لليوم الـ 47
وأفاد نادي الأسير بأن الوضع الصحي للأسيرين المضربين سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، في تدهور خطير، ورغم ذلك لم تتعاط إدارة السجون مع أي مطلب من مطالبهم.

وأضاف أن الأسير خلوف (42 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، المضرب عن الطعام منذ 47 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، يواجه تدهورا مستمرا على وضعه الصحي، إذ يحتجز في زنزانة "بعيادة سجن الرملة.

والأسير الفسفوس من دورا بالخليل (34 عاما) المضرب منذ 47 يوما، والمعتقل منذ 2 أيار الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يومًا في عام 2019، وهو محتجز في زنازين النقب.
مصدر : وكالات
رقم : 1082262
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
18 أيلول 2023
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
18 أيلول 2023
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
16 أيلول 2023
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
14 أيلول 2023
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟