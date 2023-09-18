الأسيران خلوف والفسفوس يواصلان إضرابهما لليوم الـ 47

وأفاد نادي الأسير بأن الوضع الصحي للأسيرين المضربين سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، في تدهور خطير، ورغم ذلك لم تتعاط إدارة السجون مع أي مطلب من مطالبهم.



وأضاف أن الأسير خلوف (42 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، المضرب عن الطعام منذ 47 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، يواجه تدهورا مستمرا على وضعه الصحي، إذ يحتجز في زنزانة "بعيادة سجن الرملة.



والأسير الفسفوس من دورا بالخليل (34 عاما) المضرب منذ 47 يوما، والمعتقل منذ 2 أيار الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يومًا في عام 2019، وهو محتجز في زنازين النقب.