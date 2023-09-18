الهلال الأحمر الليبي ينفي مقتل 11.300 شخص في فيضانات درنة

وقال شكري، إنّ الهلال الأحمر في ليبيا لم يصرّح بهذه الأرقام، مؤكداً أنّ استخدام اسمه في هذه الإحصائيات يشوّش الوضع، ويسبّب قلقاً لدى أهالي المفقودين.



وجاءت تصريحات شكري بعد أن نسبت الأمم المتحدة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي، حيث أفادت بوجود 11.300 قتيل و10.100 مفقود.



وفيما يتعلّق بعدد الوفيات في درنة وحدها، أكد وزير الصحة الليبي تجاوز عدد الوفيات 3.000 حالة.



من جهتها، افترضت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنّ أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، في حين تم تسجيل 3.922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقاً لمصادر منظمة الصحة العالمية.



ورغم تواصل جهود الإغاثة قالت مصادر محلية أن الكهرباء مقطوعة في مناطق ليبية منكوبة بعد مرور ستة أيام على عاصفة "دانيال" المدمرة