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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 10:08

تشكيل خلية أزمة أردنية لمتابعة ما يجري في السويداء السورية

تشكيل خلية أزمة أردنية لمتابعة ما يجري في السويداء السورية
جاء ذلك بالتوازي مع مراقبة الأردن أمنيا لأي تحركات على حدوده وما يجري في العمق السوري وفق تقدير خبراء.

وأشار المصدر في تصريح نقلته صحيفة «رأي اليوم» الإلكترونية الأردنية أمس الأحد، إلى أن سياسة الأردن في أزمة السويداء، هي المراقبة عن بعد لمسار الأحداث والاستمرار في جمع المعطيات والمعلومات.

وأوضحت الصحيفة أن خلية الأزمة الدبلوماسية الأمنية الجديدة هدفها تثبيت تلك المتابعة والمراقبة وتزويد دوائر صناعة القرار بأي معلومات ومعطيات تخص ما يحصل في محافظة السويداء حرصا على بقاء المعلومات طازجة وللمساعدة في رسم السياسيات اللازمة، مشيرة إلى أن الأردن يتعامل باهتمام مع تدحرج وتطورات الحراك الشعبي في المحافظة.

ويفترض حسب الصحيفة أن تساهم تقييمات الخلية المشكلة بتقديم رؤية أوضح عن ما يجري داخل السويداء حرصا على الأمن الحدودي الأردني خصوصا مع وجود عشرات الكيلومترات من المواقع الحدودية المشتركة بمحاذاة مدن السويداء وأريافها قرب البادية الشمالية الأردنية.

وذكرت الصحيفة أن الخبراء يقدرون بأن الأردن يراقب أمنيا أي تحركات على حدوده كما يراقب ما يجري في العمق السوري.

وأضافت: إن الاتصالات تشمل دوائر القرار السوري ولجان التنسيق الأميركية الموجودة قرب المنطقة وأيضا الحكومة العراقية.

هذا واشارت صحيفة الوطن السورية، انه سبق لصحيفة «عمون» المحلية أن نشرت تقريراً تحدثت فيه عن سيناريو يدعمه الأميركيون بإقامة منطقة حظر طيران فوق محافظة السويداء لأغراض دعم وحماية الشعب كما تحدثت «عمون» من دون الكشف عن مصادرها المباشرة عن مشروع يتفاعل سياسياً لإقامة «حكم ذاتي أو كيان سياسي جديد في محافظة السويداء».
 
رقم : 1082294
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