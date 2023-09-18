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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 10:24

ترامب يهاجم "اليهود الليبراليين الذين يدمرون أمريكا"

ترامب يهاجم "اليهود الليبراليين الذين يدمرون أمريكا"
وفي منشور عبر Truth Social، نشر ترامب قائمة بإنجازاته المتعلقة بإسرائيل خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، وكتب معلقا: "مجرد تذكير سريع لليهود الليبراليين الذين صوتوا لتدمير أمريكا وإسرائيل لأنكم صدقتم الروايات الكاذبة!".

وأضاف: "دعونا نأمل أن تكونوا قد تعلمتم من خطأكم وأن تتخذوا خيارات أفضل للمضي قدما. سنة جديدة سعيدة!".

وتضمنت القائمة المنشورة اعتراف الرئيس السابق بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو أمر "لم يكن لدى أي رئيس آخر الشجاعة للقيام به"، بحسب المنشور.

كما رفض المنشور الاتهامات بأن ترامب معاد للسامية، وكتب بسخرية أن ترامب "من الواضح أنه أحد أعظم معاداة السامية في عصرنا" في ضوء إنجازاته.

وأثار ترامب ضجة بين اليهود الأمريكيين عندما اتهمهم في عدة مناسبات بعدم الولاء لإسرائيل لأنهم لم يكونوا أكثر دعما له. ونفى أيضا علاقته بمعادي السامية بعد لقائه مع المغني كاني ويست والقومي الأبيض الذي ينكر الهولوكوست نيك فوينتيس في منتجع مار إيه لاغو في نوفمبر.
 
رقم : 1082299
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