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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 10:52

كنعاني: الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون تحت تصرف إيران من اليوم

كنعاني: الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون تحت تصرف إيران من اليوم
واضاف كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بشأن الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة دون تلبية شروط الغرب : إن إحقاق حقوق الشعب الإیراني واجب على جميع حكومات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن الطبيعي أن تتبع الحكومات أساليبها الخاصة لإحقاق حقوق الشعب الإيراني.

وقال: إن الحكومة الثالثة عشرة ( حکومة الرئیس رئيسي) تابعت أيضاً مسألة إحقاق حقوق الشعب في مختلف المجالات، بما في ذلك الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في مختلف البلدان. وقد أدى ذلك إلى نتائج جيدة حتى الآن.

وأضاف أن الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة لدى بریطانیا بعد عدة سنوات كان نجاحا كبيرا وأضاف: تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل.

وأکد: إن الحكومة ستتابع هذه القضية انطلاقا من التزامها الجاد تجاه الشعب.

وفيما يتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، أضاف: عملية تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بشأن قضیتي الإفراج عن الأموال الإیرانیة في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء تتقدم خطوة بخطوة. وبسرعة مناسبة. ونأمل أن نرى استلام أصولنا من كوريا الجنوبية اليوم.

وقال: على هذا الأساس سيتم في نفس اليوم تبادل السجناء وإطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين من السجون الأمريكية. وبالطبع سيعود اثنان من هؤلاء الأشخاص إلى إيران وسيتوجه شخص واحد إلى دولة ثالثة ليكون مع عائلته وأبدى شخصان آخران رغبتهما في البقاء في أمريكا وفي المقابل سيتم تسليم 5 سجناء إلى أمريكا.
 
رقم : 1082303
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