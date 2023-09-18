افتتاح مشروع مجسّم "خريطة فلسطين" في صنعاء

وأقيم للمناسبة حفل افتتاح شارك فيه إلى الرئيس المشاط، كلّ من: رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز بن حبتور، ونائبه للشؤون الاقتصادية - وزير المالية رشيد أبو لحوم، مدير مكتب قائد الثورة سفر الصوفي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الله الحاكم، أمين العاصمة حمود عباد.



وقدم متخصّصون شرحًا للرئيس المشاط والحضور عن مكونات المشروع من مساحات مرئية ذات مدلول بصري جمالي ترتسم عليها خريطة فلسطين من النهر إلى البحر، متضمنة أسماء المدن الفلسطينية، ويتوسط الخريطة عمودان رئيسيان يحمل الأول شعار الصرخة، والثاني شعار محور المقاومة. وأشار المتخصصون إلى أنّ المشروع، والذي نفذته الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بالأمانة، يهدف إلى تعزيز الارتباط الفكري والثقافي للمواطنين بمقدساتهم ورسم الوعي المنبثق من الهوية الإيمانية التي تؤكد ما تمثله فلسطين من إرث معنوي إسلامي لا يمكن التنازل عنه أو تمرير عمليات تهويد القدس.



وعبّر الرئيس المشاط عن الفخر والاعتزاز بافتتاح هذا المشروع بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد التاسع لـ"ثورة 21 من سبتمبر" (أيلول) وذكرى المولد النبوي الشريف وما يمثله من أهمية في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والمؤامرات التي تستهدف تهويد مدينة القدس. وجدّد المشاط التأكيد على أن فلسطين ستظل القضية المركزية الأولى للأمة، مؤكدًا الرفض التام لمشروع التطبيع مع العدو الصهيوني الذي تهرول إليه بعض الأنظمة العميلة.

