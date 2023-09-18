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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 11:11
السلطات السعودية تُفرج عن رجل الأعمال اللبناني علي مازح
وقد وصل مازح قبل ساعات إلى مطار بيروت الدولي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1082313
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