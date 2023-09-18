صيدا تستعيد حياتها الطبيعية

لبنان (إسلام تايمز) - استعادت مدينة صيدا في أول أيام الأسبوع حياتها الطبيعية، بعد عودة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة، حيث فتحت معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتربوية أبوابها في المدينة، وشهدت الشوارع منذ ساعات الصباح حركة سير ناشطة.