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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 13:09

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى نيويورك

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى نيويورك
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى نيويورك".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين".

بدوره أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيلقي أمام الجمعية العمومية كلمة تستعرض موقف العراق الإقليمية والدولية.

وقال العوادي في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 78، تبدأ من يوم الثلاثاء 19 ولغاية 23 ايلول، حيث يبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية والمشاركة من أجل تعزيز السلام والأمن"، مبينا ان "عنوان هذه الدورة إعادة بناء الثقة، إعادة التضامن العالمي، وأهداف التنمية المستدامة".

واضاف ان "رئيس الوزراء سيشارك كبقية قادة دول العالم في اجتماع الجمعية العمومية باعتباره أكبر محفل عالمي سنوي للقاء القادة (دول وحكومات)، لمناقشة التحديات العالمية والإقليمية وابداء رأي العراق فيها، وكذلك إلقاء كلمة تستعرض مواقف العراق الدولية والإقليمية والسياسة الداخلية".

وتابع ،أن "اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ستتضمن ايضا الإستماع لآراء قادة العالم والإجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بمجمل الشؤون العراقية، ولتعزيز الروابط الثنائية، ولشرح الواقع العراقي كما هو بعيدا عن التفسيرات والتحليلات، والتنسيق المسبق لتفاهمات وعلاقات وزيارات لاحقة على مستوى القيادة او المؤسسات الحكومية".
 
رقم : 1082363
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