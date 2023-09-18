المركزي الإيراني: قطر تؤكد تفعيل 6 حسابات مصرفية إيرانية في مصرفين قطريين

وقال محافظ البنك المركزي، في تصريح له، في 10 أغسطس تم تحويل جميع الموارد الإيرانية التي لا يمكن الوصول إليها والتي كان يتم الاحتفاظ بها في البنوك الكورية الجنوبية إلى حساب البنك المركزي السويسري لتحويلها إلى اليورو.

وأضاف، قامت 6 بنوك إيرانية بفتح حسابات في بنكين قطريين، وبموجب الاتفاقيات، تم سداد جميع المدفوعات عن طريق وسطاء البنوك القطرية وكذلك سويفت.

وتابع، بالأمس، تلقينا خطاباً رسمياً من السلطات القطرية يفيد بتفعيل حسابات 6 بنوك إيرانية، واليوم تم إيداع ما يعادل خمسة مليارات و573,492,000 يورو في حسابات البنوك الإيرانية وبنكين قطريين.