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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 16:20

مقتل 7 عسكريين مصريين بانفجار في سيناء

مقتل 7 عسكريين مصريين بانفجار في سيناء
وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء ، إنه وصلت إلى مستشفى العريش العسكري، جثث سبعة عسكريين مصابين بجروح مختلفة نتيجة انفجار جسم ما في قاعدة عسكرية بسيناء. وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد سبب الانفجار إن كان بسبب عطل فني أو هجوم إرهابي.
 
وأوضحت المصادر أن القتلى هم رائد دفاع جوي عبدالرحمن محمود الزهري ربيع، ورائد دفاع جوي ضياء علاء الدين سعد، ومقدم دفاع جوي هشام درباز، والمجندان في الدفاع الجوي حلمي يونس، ومحمود الفيشاوي، وصابر عيد، ونور السنهورى. وأفادت، بأنه يجري نقل جثثهم إلى مساقط رؤوسهم في المحافظات المصرية المختلفة.
 
ولم تعلن المصادر العسكرية المصرية أي معلومة حول الحادثة حتى الساعة.
 
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن تطهير سيناء من الإرهاب قبل عدة أشهر، فيما لم يقع أي هجوم إرهابي منذ ذلك الحين.
 
وفي المقابل، قُتل وأُصيب ثلاثون عسكرياً قبل شهرين، في هجوم على مقر الأمن الوطني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
رقم : 1082394
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