ايران: الوجود الاميركي في الاراضي السورية احتلالي وغير شرعي

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين قال كنعاني رداً على سؤال حول التكهنات بشان إنشاء بعثة دبلوماسية أميركية في شرق الفرات: ليس لدي أي معلومات بهذا الخصوص. إن الوجود الأميركي هناك احتلال ولا يمكن أن يتم أي تفاعل سياسي وعسكري في الأراضي السورية دون التشاور والاتفاق والتنسيق مع الحكومة السورية.

واضاف: إن التحركات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، باعتبار أن الحكومة السورية تطالب بانسحاب هذه القوات، هو وجود غير شرعي واحتلالي.

*خطة إيران لخروج تركيا من سوريا

وقال المتحدث باسم الخارجية حول خطة إيران لانسحاب تركيا من سوريا، والتي عبر عنها الوزير أمير عبداللهيان: إن إيران أرادت دائمًا حل الخلافات والمشاكل بين سوريا وتركيا. وترى إيران أن الخلافات بين البلدين يجب أن تحل في إطار الحوار السياسي والعملية السياسية.

وأشار إلى أن إيران مهتمة بالمساعدة في حل هذه الخلافات وتوفير الأرضية اللازمة لاستئناف العلاقات الرسمية بين البلدين. ويجب حل المخاوف الأمنية للبلدين في إطار الحوارات السياسية. وفي اللقاءات الثنائية مع مسؤولي البلدين تم طرح أفكار وسنواصل هذه العملية حتى تحقيق النتائج المرجوة.