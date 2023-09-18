وقال محمد رضا فرزين في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الاثنين بشأن الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ان هذه الارصدة تحولت الى حساب المصرف المركزي السويسري وتم تحويلها الى عملة اليورو في تاريخ 10 أغسطس الماضي ، وخلال هذه الفترة قامت 6 بنوك ايرانية بافتتاح حسابات لدى مصرفي الاهلي والدخان القطريين ، ويوم امس الاحد تلقينا رسالة رسمية من المسؤولين القطريين تعلن تفعيل حسابات البنوك الايرانية واليوم تم ايداع 5 مليارات و576 مليون و492 الف يورو في هذه الحسابات الايرانية لدى مصرفي الدخان والأهلي.

واضاف فرزين ان كافة هذه الارصدة هي رصيد تابع للمصرف المركزي الايراني ودعم للعملة الوطنية الايرانية وستستخدم حسب المصالح الوطنية وفي سبيل دعم عملة الريال الايراني.

واضاف بأن الشكوى الايرانية ضد كوريا الجنوبية بسبب منع الوصول الى تلك الارصدة وخفض قيمتها وطلب التعويض عن الخسائر هي قيد المتابعة، وقال " ان الوصول الى الارصدة الايرانية في عدد من الدول الاخرى هو ايضا قيد التنفيذ وسيعلن عن نتائج ذلك بعد حصول النتيجة القطعية".