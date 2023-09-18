الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 20:11

"تجمع العلماء المسلمين" بلبنان: المقاومة ستقضي على الكيان الصهيوني

"تجمع العلماء المسلمين" بلبنان: المقاومة ستقضي على الكيان الصهيوني
وأكد : الوقوف بقوة وعزم ضد هذه المحاولة التي لن تمر والرد الوحيد هو المقاومة التي ستقضي على أصل المشروع بالقضاء على الكيان الصهيوني".
 
كما حيا التجمع “الشعب الفلسطيني البطل على المواجهات العنيفة التي خاضها اليوم في القدس ونابلس ضد جيش العدو الصهيوني الذي لم يرتدع عن إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع والغازية وإطلاقه النار على شاب فلسطيني على حاجز المزمورية جنوبي القدس بزعم أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن وعلى العدو الصهيوني أن يدرك أن كل ضغطه ومجازره لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في جهاده حتى التحرير الكامل لفلسطين”.
 
في سياق منفصل، نوه التجمع “بإعلان المخابرات العراقية عن الإطاحة بشبكة إرهابية حاولت استهداف المواكب الحسينية وحواجز الشرطة والأسواق في بغداد، وبحُسن الإدارة والتنظيم لمسيرة الأربعين والذي يعد إنجازا تاريخيا للدولة العراقية سيسجل في التاريخ”.
 
كما نوه التجمع “بالمواكب الحسينية التي أقامتها الجمعيات العراقية وفي بلدان إسلامية أخرى كإيران والكويت ولبنان وغيرها، ما يؤكد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة إسلامية عامة ستكبر حتى تحقيق الأهداف الحسينية الكبرى”.
رقم : 1082436
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
18 أيلول 2023
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
18 أيلول 2023
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
18 أيلول 2023
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
18 أيلول 2023
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
16 أيلول 2023
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!