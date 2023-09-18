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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 21:05

وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان

وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
وفي مداخلة تلفزيونية عن حادثة جرجان، اوضح المتحدث بإسم وزارة الدفاع رضا طلايي نيك بأنه خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة جرجان.
 
واضاف بأن فرق الإنقاذ والعمليات تقوم بجمع الأجزاء المتساقطة.
 
والحادث الذي وقع اليوم في مدينة جرجان نتج عن اختبار نظام صاروخي مزود برأس حربي مطري من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وستوضح الوزارة قريبا تفاصيل هذه الحادثة.
 
ومنذ الساعات الأولى لهذه الحادثة زعمت بعض المصادر الإخبارية بأن طائرة مسيرة قد سقطت في کلستان لكن الأخبار الموثوقة دحضت صحة هذا الخبر.
رقم : 1082448
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