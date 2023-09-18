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الاثنين 18 أيلول 2023 ساعة 21:10

الامام الخامنئي يحذر من المخططات الأميركية

الامام الخامنئي يحذر من المخططات الأميركية
واكد قائد الثورة الاسلامية خلال تصريحاته أن مهمة الخلية تتمثل في إيجاد وإثارة النقاط التي يعتقدون أنها يمكن أن تخلق أزمة للبلاد، وأن الاختلافات القومية والطائفية وقضايا مثل المرأة والجنس يمكن أن تخلق ثغرة يمكن استغلالها لخلق أزمة داخلية للبلاد، مشددا على أن مساعي واشنطن تستهدف الوحدة الوطنية والأمن القومي للبلاد.
 
وقال محمود عباس زاده عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان:"يبدو أن الأميركيين لا يريدون أن يركنوا إلى العقل. لا زالوا يفكرون في مواجهة الشعب الايراني. قبل سنوات اقروا ميزانية لاسقاط النظام الاسلامي في ايران، وهذه الخلية التي أنشأوها لخلق الازمات واحدة من مشاريعهم الفاشلة".
 
فيما قال أبو الفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان:"على الرغم من وجود تمثيل لكل القوميات والأديان في مجلس الشورى، إلا أن الأميركيين يسعون إلى تبديل هذا التنوع في البلاد إلى مصدر أزمات، عبر ايجاد جو من التشدد والدعم المالي والاعلامي".
 
تصريحات قائد الثورة الاسلامية تؤكد أن التكهنات حول الدور الاميركي التخريبي في المنطقة، حقيقة واقعة، أو أن ما كان يعتبره البعض شماعة تحمل عليها الحكومات الايرانية بعض نقاط ضعفها، أمرا واقعا دلت عليه الحقائق والتجارب طوال أربعة عقود ونيف من عمر الجمهورية الاسلامية، ولا يزال الأميركيون يبحثون عن أي فرصة يمكنها انهاء النظام الاسلامي في ايران.
 
وقال جليل رحيمي جهان ابادي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان:"بالطبع الغرب يريد أن يستغل هذا من أجل مصالحه، ويريد بهذا التدخل في الشأن الايراني أن يضعف النظام الايراني لتأمين أهدافه في جر ايران لطاولة المفاوضات النووية ومفاوضات الملف الصاروخي والنفوذ في المنطقة، أعتقد أن سياسة الغرب بالنسبة لايران اخطر من مجرد تدخل في الشأن الداخلي، لأن الغرب يرى ان ايران القوية في المنطقة لا تنسجم مع أهدافه، لذلك يرى في تجزئة ايران وتقسيمها أولوية.
 
أهداف تحدث عنها مسؤولون أميركيون بصراحة واخرى لم يكشفوا عنها، لكن السلوك الغربي والاميركي بالتحديد يفيض بهذه المخططات.
 
مخططات لطالما أفشلها الشعب الايراني عبر البصيرة التي اكتسبها الشعب خلال العقود الأربع من المواجهة، وعبر الوحدة التي أكد عليها قائد الثورة الاسلامية، والتي شكلت حصنا امام هجمات التفرقة الغربية.
رقم : 1082449
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