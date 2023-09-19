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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 06:39

صفارات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات بأوكرانيا
وتم إعلان حالة تأهب في مقاطعات سومي ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا في أوكرانيا.

وبحسب الخريطة الإلكترونية، فقد انطلق الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك عند الساعة 23:54، وفي مقاطعتي خاركوف وبولتافا، تم الإعلان عن الإنذار عند الساعة 0:10، وفي مقاطعتي نيكولاييف وسومي - عند 0:11 و0:12 على التوالي، وفي كيروفوغراد عند 0:23 بالتوقيت المحلي.

وبحسب الخريطة، فإن صفارات الإنذار تدوي أيضا في المناطق التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

ويوم أمس الاثنين، تم الإعلان عن حالة تأهب من جراء الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مقاطعتي خميلنيتسكي وأوديسا، وكذلك في خاركوف.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أولى هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يجري تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية على المقاطعات الأوكرانية كل يوم تقريبا.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود. وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1082502
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