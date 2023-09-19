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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 06:47

تبون يلتقي نظرائه في نيويورك عشية إجتماع الأمم المتحدة

تبون يلتقي نظرائه في نيويورك عشية إجتماع الأمم المتحدة
كما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره التركي رجب طيب اردوغان، عشية انعقاد الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وإلى جانبه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع ووزير الصحة عبد الحق سايحي.

هذا وأجرى تبون محادثات مع رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بمقر الأمم المتحدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، حضر اللقاء وزير الخارجية أحمد عطاف، والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع.

كما استقبل الرئيس الجزائري، في مقر إقامته بمدينة نيويورك، نظيره السويسري ألان برسات.

وأفادتمصادر صحفية أن رئيس السلطة الفلسطينية بحث مع الرئيس الجزائري على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمناً مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.
مصدر : وكالات
رقم : 1082505
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