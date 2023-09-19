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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 07:19

السفير السعودي في طهران: مستعدون لتوسيع التعاون البتروكيمياوي مع ايران

السفير السعودي في طهران: مستعدون لتوسيع التعاون البتروكيمياوي مع ايران
"العنزي" ادلى بهذا التصريح، على هامش تفقده يوم الاثنين، معرض "ايران بلاست" الدولي الـ 17؛ حيث اطلع عن كثب على احدث الانجازات الايرانية في الصناعات البتروكيمياوية.

كما عقد سفير السعودية اجتماعا في جناح الشركة الوطنية (الايرانية) للصناعات البتروكيمياوية ضمن معرض ايران بلاست واستعرض مع المسؤولين هناك، فرص التعاون المتاحة بين شركة "سابيك" وشركات البتروكيمياويات المحلية.

وتطلع "العنزي" الى عقد لقاءات مشتركة "عبر تنسيق الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية" بين الجانبين الايراني والسعودي.

وبدأ معرض "إيران بلاست" الدولي الـ17، أعماله اول امس الأحد بالعاصمة طهران، وسيواصل فعالياته لغاية الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويعتبر هذا المعرض، أكبر حدث دولي في مجال صناعات البلاستيك على مستوى غرب آسيا، وايضا أحد أرقى معارض صناعة البلاستيك في العالم.

ويسعى معرض "إيران بلاست" إلى توفير وتعزيز البنى التحتية اللازمة لتطوير اسواق منتجات البلاستيك المحلية وتسهيل عملية تسويقها وتعزيز حضور هذا القطاع الايراني لدى الأسواق العالمية.
 
رقم : 1082515
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