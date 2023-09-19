الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 07:34

الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة إف-35

الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة إف-35
أعلن الجيش الأميركي، أمس الإثنين، أنّه عثر على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز "إف-35" فُقد أثرها قبل نحو 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتّضح حتى الآن.

وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" في ولاية كارولاينا الجنوبية.


وبالعثور على هذه الطائرة الحربية البالغة كلفة الواحدة منها نحو 80 مليون دولار، تُسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد، وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.


وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفّي.

وهذه المقاتلة من الجيل الخامس مزوّدة بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.

مشاكل كثيرة ومتكررة
وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة الأميركية أنفقت ميزانية هائلة لتطوير مقاتلات الجيل الخامس "إف 35"، التي تحاول تسويقها عالمياً على أنها مقاتلة بقدرات خارقة، فإنّ خسائرها تجاوزت مليار دولار، قبل أن تخوض معركة واحدة.

وتصل تكلفة الطائرة الواحدة إلى نحو 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها بشكل جزئي أو كلي، خلال الفترة من 2014 حتى 2023 إلى 12 طائرة، بما فيها هذه الأخيرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادث "إف 35"، وهي خسائر فعلية للجيش الأميركي والجيوش التي اشترت الطائرة ولم تستخدمها في أي مهام عسكرية حتى الآن.

ومن بين الـ 12 حادث، كان نصيب الولايات المتحدة الأميركية 9 حوادث، بينما كان الحوادث الثلاثة الأخرى من نصيب اليابان وبريطانيا.

وتقدّر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف 35" خلال دورة حياتها التي تقدّر بـ 66 عاماً بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأميركي.
مصدر : وكالات
رقم : 1082520
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
18 أيلول 2023
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
18 أيلول 2023
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
18 أيلول 2023
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
18 أيلول 2023
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
16 أيلول 2023
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!