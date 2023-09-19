العراق: قتلى وجرحى في قصف استهدف مطار عربت في السليمانية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب، وإصابة 3 آخرين جراء قصف استهدف مطار "عربت" في منطقة السليمانية يوم أمس، باستخدام طائرة مسيرة.



وقال المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول في بيان: "قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، يوم أمس الإثنين، مما أدى إلى استشهاد 3 من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".



وأضاف رسول أن "هذا العدوان يشكل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالاً وتهديداً للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وخرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".



وأكد أنّ "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".



وأكد المتحدث باسم الجيش العراقي حسب البيان، أن "العراق يحتفظ بحقه لوضع حد لهذه الخروقات".



وفي نيسان/أبريل الفائت، أكدت مديرية أمن مطار السليمانية الدولي في العراق وقوع انفجار قرب سور مطار السليمانية تسبّب باندلاع حريق من دون وقوع إصابات.



وطالبت الرئاسة العراقية تركيا، على إثره، بالاعتذار عما وصفته بالقصف التركي لمطار السليمانية في شمال العراق، قائلةً إنّ "على الحكومة التركية وقف الأعمال العدائية" على الأراضي العراقية.