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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 07:54

السوداني يتلقى دعوة رسمية من بايدن لزيارة واشنطن

السوداني يتلقى دعوة رسمية من بايدن لزيارة واشنطن
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني التقى، في نيويورك، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".

وجرى خلال اللقاء "بحث أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والصعد".

ونقل الوزير الأمريكي خلال اللقاء، "دعوة الرئيس جوزيف بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض؛ من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يُحدد لاحقاً"، مشدداً على "أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأميركية المشتركة، في ما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".

كما أشار إلى "عدد من المحطّات المهمة للتعاون الثنائي، والزيارة الناجحة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن، والتباحث بخصوص العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وبيّن السوداني "رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات؛ مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة، مرحباً بإسهام الشركات الأميركية في الفرص الاستثمارية بالعراق".

وجدد التشديد على "أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق".

من جانبه، أشار بلينكن إلى "تقدير الإدارة الأميركية للخطوات العملية التي أجراها العراق في سيبل تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار"، مؤكداً "حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى، مجدداً دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار العراق وتنميته وازدهاره".
رقم : 1082527
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