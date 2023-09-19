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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 07:59

سوريا وكوبا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

سوريا وكوبا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من العلاقات السورية الكوبية التاريخية الراسخة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات.

كما أجرى الوزير ياغي والوفد المرافق له الذي يضم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل، والسفير السوري لدى هافانا الدكتور غسان عبيد لقاءات مع عدد من الوزراء الكوبيين، ومن بينهم وزير الدفاع ووزير الصناعة ووزيرة الاتصالات ونائب وزير الصناعة ونائب وزير الخارجية.

وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على عمق ومتانة العلاقات السورية الكوبية، وإظهار الدعم المتبادل وتأكيد الاستعداد التام من الطرفين لمتابعة العمل على توثيق وتعزيز التعاون الثنائي، ومتابعة تحديث الاتفاقيات الثنائية من خلال السفارة السورية في كوبا والسفارة الكوبية في دمشق.
مصدر : وكالات
رقم : 1082531
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