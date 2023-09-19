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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 08:01

كوريا الجنوبية تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع إيران

كوريا الجنوبية تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع إيران
وقالت وزارتا الخارجية والمالية في بيان صحفي مشترك اليوم إن الأموال الإيرانية التي تمت تجميدها في البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران، تم تحويلها بنجاح إلى دولة ثالثة تحت التعاون الوثيق مع الدول المعنية.

وأعربت الحكومة عن تقديرها الخاص إلى قطر وسويسرا على دورهما البناء في حل القضية.

واستكملت كوريا الجنوبية الإجراءات لتحويل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر قبل تنفيذ الاتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في اليوم السابق.

وكان قد تم تجميد الأموال الإيرانية في بنكين كوريين جنوبيين هما البنك الصناعي الكوري وبنك ووري بموجب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع إيران.

وزعمت وزارة خارجية كوريا الجنوبية انها واصلت جهودها للاستفادة من الأموال الإيرانية المجمدة من خلال دفع مستحقات إيران في الأمم المتحدة أو التجارة الإنسانية مثل شراء المواد الطبية.

يذكر انه عقب تنفيذ الاتفاق بين إيران واميركا لتبادل السجناء وصل الى طهران مسءا الاثنين "رضا سرهنك بور" و"مهرداد معين أنصاري"، وهما مواطنان إيرانيان كانا محتجزين في الولايات المتحدة، قادمين من العاصمة القطرية الدوحة بعد إطلاق سراحهما.

وأمس الاثنين 18 سبتمبر، انتهت عملية تحرير الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتم إيداع هذه المبالغ في حسابات إيران في البنوك القطرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1082534
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