الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 08:05

قرار أمريكي بعد سقوط مقاتلة "إف-35" التي تم العثور عليها اليوم

قرار أمريكي بعد سقوط مقاتلة "إف-35" التي تم العثور عليها اليوم
وذلك بعد أن أعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية،قبل يومين،عن تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" تعد الأحدث في سلاح الجو الأمريكي، في قاعدة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.

وطلبت القاعدة الجوية العسكرية في تلك المنطقة مشاركة المواطنين مع القوات الجيش الأمريكي في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بعد أن قفز منها طيارها.

وأخيرا اليوم الثلاثاء،أعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية،العثور على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرغ.

ويقع المكان الذي تم العثور فيه على الحطام والأجزاء على بعد حوالي ساعتين أو 80 ميلا شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة.

وأكد متحدث باسم القاعدة العسكرية، أن الطائرة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تم تحويلها إلى وضع الطيار الآلي قبل أن يخرج الطيار منها.

والطائرة من سرب تدريب الهجوم البحري المقاتل (VMFAT) 501 مع جناح الطائرات البحرية الثاني. وكانت تتمركز في قاعدة "بوفورت" الجوية لقوات مشاة البحرية.

ويواصل المسؤولون الإشارة إلى الحادث على أنه "حادث مؤسف" ولم يتحدثوا عن تفاصيل حول سبب خروج الطيار من الطائرة.

وقال جناح الطائرات البحرية الثاني إن الحادث قيد التحقيق ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية من أجل "الحفاظ على نزاهة عملية التحقيق".

وطلب مسؤولو مكتب عمدة مقاطعة تشارلستون يوم الاثنين من السكان عدم لمس أو تحريك أي قطعة من حطام الطائرة قد يجدونها. وعليهم بدلا من ذلك، الاتصال بهم.

إن ظروف سقوط الطائرة المقاتلة المفقودة تركت الناس في حيرة من أمرهم. فليلة الأحد، توجهت النائبة عن ولاية كارولينا الجنوبية، نانسي ميس، إلى منصة "إكس" لتطرح الأسئلة، فكتبت: "لا يعرف أحد ما إذا كانت طائرة "إف 35" موجودة في الأجواء أو تحت الماء".
مصدر : وكالات
رقم : 1082535
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
18 أيلول 2023
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
18 أيلول 2023
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
18 أيلول 2023
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
18 أيلول 2023
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
16 أيلول 2023
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!