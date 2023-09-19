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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 08:12

وزراء خارجية دول "G7" يجتمعون في طوكيو نوفمبر المقبل

وزراء خارجية دول "G7" يجتمعون في طوكيو نوفمبر المقبل
جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الخارجية اليابانية عقب اجتماع عقد على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا.

وفي المحادثات، انتقد وزراء خارجية مجموعة السبع مجددا روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، واتفقوا على مواصلة تقديم الدعم لكييف، كما أكدوا الحاجة إلى لاستئناف صفقة الحبوب.

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام وعقدت قمتها في هيروشيما في مايو الماضي.

واجتمع وزراء خارجية الدول السبع في ألمانيا في فبراير الماضي، وفي مدينة كارويزاوا في أبريل، وفي المملكة المتحدة في يونيو.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، بعد أن كانت مجموعة الثماني قبل استبعاد روسيا منها في إطار ما يسمى بـ"العقوبات".
رقم : 1082539
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