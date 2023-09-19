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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 08:15

مكارثي يتوقع فوز ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية

مكارثي يتوقع فوز ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال مكارثي إنه يعتقد أن ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري، لأن "ترامب أقوى اليوم مما كان عليه في عام 2016 أو 2020"، معتبرا أن "هناك سبب وراء ذلك. لقد رأوا سياسات ما كان قادرا على فعله بأمريكا.. وضع أمريكا أولا، وجعل اقتصادنا أقوى".

وأضاف: "لم يكن لدينا تضخم. ولم تكن لدينا هذه المعارك في جميع أنحاء العالم. ولم نبدو ضعفاء في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن "ترامب يتفوق على (الرئيس جو) بايدن الآن في استطلاعات الرأي. إنه أقوى من أي وقت مضى في هذه العملية".

وقال: "لقد خدمت مع رون ديسانتيس، هو ليس على نفس مستوى الرئيس ترامب بأي شكل من الأشكال. ولم يكن لينتخب (حاكما لولاية فلوريدا) لولا موافقة ترامب".
رقم : 1082543
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