الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 09:32

ميقاتي: مليونا شخص يعيشون بحالة فقر مدقع في لبنان

ميقاتي: مليونا شخص يعيشون بحالة فقر مدقع في لبنان
وبعد الإشارة إلى جذور الأزمة المتشعبة والخانقة في لبنان، اعتبر ميقاتي أنّ الدولة هي المسؤول الرئيسي عن الوضع إضافة إلى تفشي ثقافة الفساد والتبذير في الوظيف العمومي وعدم وجود إصلاحات شاملة، كما دعا مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية والإسراع في تبني الميزانية المقترحة قبل أسبوع والتي تتماشى مع الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.

واعتبر ميقاتي أنّ هذه الإصلاحات حاسمة لتوقيع الاتفاقية مع الصندوق وعودة الثقة في لبنان تدريجياً ليصبح البلد مرة أخرى مركزًا ماليًا يستقطب المستثمرين.

وكشف ميقاتي أنّه سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مجالات عدة، كما سيطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات اللبنانية على انتخاب رئيس للبلاد يحظى بقبول جميع الأفرقاء من أجل طي صفحة الفراغ الرئاسي.
مصدر : وكالات
رقم : 1082556
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
18 أيلول 2023
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
18 أيلول 2023
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
18 أيلول 2023
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
18 أيلول 2023
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
16 أيلول 2023
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
مصداقية بريطانيا في طريق اللاعودة.. ما علاقة ‘‘إسرائيل‘‘
16 أيلول 2023
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
15 أيلول 2023
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!