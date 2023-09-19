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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 10:15

إنجازات للقوات المسلحة ستعرض في الاستعراض العسكري يوم الجمعة

إنجازات للقوات المسلحة ستعرض في الاستعراض العسكري يوم الجمعة
وقال العميد بورجمشيديان في تصريح له اليوم الثلاثاء: سنقيم هذا العام كما في الأعوام الماضية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 للدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، استعراضا شاملا للقوات المسلحة بمشاركة الجيش والحرس الثوري والتعبئة (البسيج) يوم الجمعة المقبل.

وأضاف قائلا: نظرا للمخططات المشؤومة لأعداء الجمهورية الاسلامية في الخارج والداخل لإثارة المشاكل ، فإن اقامة هذا الاستعراض العسكري تحظى بأهمية بالغة اذ أن اخواننا في القوات المسلحة يبذلون قصارى جهودهم لعرض اقتدار هذه القوات في مختلف المجالات من المشاة والمدرعات والجو والبحر والوحدات المحمولة جوا في هذا الاستعراض العسكري.

وأكد العميد بورجمشيديان أن جمعا ملحوظا من الملحقين العسكريين لمختلف الدول التي لديها بعثات سياسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية سيحضرون هذا الاستعراض العسكري.
مصدر : وكالات
رقم : 1082566
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